Польский МИД вызвал российского дипломата из-за инцидента с дронами

Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах России Андрея Ордаша в связи с инцидентом с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство страны. Об этом сообщил представитель польского МИД Павел Вроньский в эфире телеканала Polsat.

После встречи в ведомстве российский дипломат заявил, что Польша не предоставила доказательств причастности России к инциденту. Ордаш подчеркнул, что Россия не заинтересована в эскалации конфликта с Польшей.

«Не представлено никаких доказательств о том, что эти дроны российского происхождения», — сказал Ордаш.

Он добавил, что российская сторона сомневается в готовности польских властей к конструктивному диалогу.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Утром польский премьер Дональд Туск рассказал, что польские военные «применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны».

Позднее Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию республики, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

МВД Польши заявило, что в стране якобы были обнаружены семь упавших беспилотных летательных аппаратов и обломки одной ракеты. При этом газета Rzeczpospolita написала, что дронов было не менее 23.

Ранее президент США Дональд Трамп написал пост об инциденте с дронами в Польше.