Евросоюз может приостановить торговое соглашение с США

Европейский союз (ЕС) может приостановить торговое соглашение с США, если Вашингтон не выполнит свои обязательства. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Марош Шефчович, передает РИА Новости.

«Позвольте мне подчеркнуть, что наш законопроект предусматривает гарантии того, что мы сможем приостановить нашу тарифную либерализацию, частично или полностью, если США не будут соблюдать условия сделки», — сказал он.

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель закупит американские энергоносители на сумму $750 млрд. Кроме того, европейцы согласились увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон вдвое снизил пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

Дональд Трамп назвал это соглашение с Евросоюзом «крупнейшим из всех». В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что эта сделка поможет сбалансировать торговые отношения ЕС и США, а также позволит Европе отказаться от нефти и газа из РФ. Эксперты, впрочем, отнеслись к соглашению более скептично, заявив, что торговая сделка с США навредит экономике ЕС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

