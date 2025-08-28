Немецкое телевидение выпустило хвалебный фильм, посвященный десятой годовщине знаменитого лозунга бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель «Мы справимся», однако продолжение данной политики введет Германию в новый кризис. Об этом пишет швейцарское издание NZZ.

Политика Меркель, позволившая приехать в Германию большому количеству мигрантов, ввергло страну в небывалый кризис. В данный момент есть риск нового кризиса, поскольку новый канцлер Фридрих Мерц никак не меняют миграционную политику, в ФРГ продолжают приезжать беженцы.

Автор материала задается вопросом. можно ли избежать нового кризиса и приходит к выводу, что ситуация в стране отнюдь не является столь позитивной, как ее изображает немецкое телевидение.

Недавно партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала к пересмотру системы финансовой поддержки украинских беженцев. Сопредседатель фракции Тино Хрупалла утверждает, что текущая практика выплаты повышенных пособий украинцам выглядит несправедливой.

Ранее Германия утратила статус самой популярной у беженцев страны ЕС.