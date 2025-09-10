СМИ: «кошелек» Зеленского надеется на убежище в Израиле из-за коррупции

Соратник украинского лидера Владимира Зеленского, совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич надеется получить убежище в

«Бизнесмен и совладелец студии «Квартал-95» Тимур Миндич, по данным собеседников в бизнес-кругах, в перспективе надеется на убежище в Израиле», — говорится в сообщении издания.

10 сентября «Украинская правда» писала о том, что Зеленскому нужно будет думать о безопасности, а не переизбрании на пост президента, если опубликуют прослушку из квартиры Миндича.

В квартире Миндича часто бывал президент страны. Как сообщало издание, глава государства мог быть на записях, сделанных Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

Украинский политолог Николай Давыдюк сообщал, что члены Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) располагают показаниями против Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Ранее на Украине чиновника обвинили в незаконном обогащении.