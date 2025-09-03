На Украине чиновника обвинили в незаконном обогащении

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщили, что высокопоставленный чиновник Службы безопасности Украины (СБУ) подозреваемся в незаконном обогащении и недостоверном декларировании доходов, передает Telegram-канал ведомства.

По данным украинских СМИ, речь идет о бывшем главе Департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюке.

В ведомстве уточнили, что в 2023 году подозреваемый купил квартиру за 21,6 млн гривен (более $522 тысяч), оформив ее на одного из членов семьи. В договоре стоимость объекта недвижимости была занижена до 12,8 млн гривен ($309,4 тысяч).

Родственник чиновника заявил, что с февраля 2022 года оказывал юридические и консалтинговые услуги. Таким образом он попытался обосновать происхождение средств. Следователи установили, что на его счета действительно поступали средства за якобы предоставление услуг. Силовики установили, что никакие услуги не предоставлялись, а компания имеет признаки фиктивности.

До этого издание Kyiv Independent сообщало, что НАБУ проводит расследование деятельности компании Fire Point, занимающейся разработкой украинской дальнобойной ракеты «Фламинго».

По информации издания, в рамках расследования изучается возможная связь между Fire Point и Тимуром Миндичем, совладельцем киностудии «Квартал 95», основанной президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом KI отмечает отсутствие явной прямой связи между этими лицами.

Ранее у Миндича нашли золотой унитаз.