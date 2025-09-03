На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине чиновника обвинили в незаконном обогащении

НАБУ предъявила обвинение генералу СБУ Витюку
true
true
true
close
Национальное антикоррупционное бюро Украины

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщили, что высокопоставленный чиновник Службы безопасности Украины (СБУ) подозреваемся в незаконном обогащении и недостоверном декларировании доходов, передает Telegram-канал ведомства.

По данным украинских СМИ, речь идет о бывшем главе Департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюке.

В ведомстве уточнили, что в 2023 году подозреваемый купил квартиру за 21,6 млн гривен (более $522 тысяч), оформив ее на одного из членов семьи. В договоре стоимость объекта недвижимости была занижена до 12,8 млн гривен ($309,4 тысяч).

Родственник чиновника заявил, что с февраля 2022 года оказывал юридические и консалтинговые услуги. Таким образом он попытался обосновать происхождение средств. Следователи установили, что на его счета действительно поступали средства за якобы предоставление услуг. Силовики установили, что никакие услуги не предоставлялись, а компания имеет признаки фиктивности.

До этого издание Kyiv Independent сообщало, что НАБУ проводит расследование деятельности компании Fire Point, занимающейся разработкой украинской дальнобойной ракеты «Фламинго».

По информации издания, в рамках расследования изучается возможная связь между Fire Point и Тимуром Миндичем, совладельцем киностудии «Квартал 95», основанной президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом KI отмечает отсутствие явной прямой связи между этими лицами.

Ранее у Миндича нашли золотой унитаз.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами