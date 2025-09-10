На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Макрону предрекли отставку

Сенатор Пушков: Франция может отправить в отставку Макрона из-за кризиса
true
true
true
close
Annegret Hilse/Reuters

Политический кризис во Франции может закончиться отставкой президента страны Эммануэля Макрона. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«И этот человек, не способный удержать в руках собственную страну, хочет отправить французские войска на Украину?! Скорее Франция отправит его в отставку», — подчеркнул он.

Большинство жителей Франции, отметил сенатор, ненавидят президента страны.

Новым премьер-министром Франции стал министр вооруженных сил страны Себастьен Лекорню.

Лекорню 39 лет, он возглавлял французское министерство обороны с 2022 года. До этого он был министром заморских территорий Франции, ответственным министром местного самоуправления и секретарем при министре комплексных экологических преобразований.

9 сентября премьер Франции Франсуа Байру ушел в отставку: он прибыл в Елисейский дворец в Париже, чтобы подать президенту Эммануэлю Макрону соответствующее прошение.

Ранее журналист увидел отчаяние в словах Макрона относительно Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами