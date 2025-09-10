Макрону предрекли отставку

Политический кризис во Франции может закончиться отставкой президента страны Эммануэля Макрона. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«И этот человек, не способный удержать в руках собственную страну, хочет отправить французские войска на Украину?! Скорее Франция отправит его в отставку», — подчеркнул он.

Большинство жителей Франции, отметил сенатор, ненавидят президента страны.

Новым премьер-министром Франции стал министр вооруженных сил страны Себастьен Лекорню.

Лекорню 39 лет, он возглавлял французское министерство обороны с 2022 года. До этого он был министром заморских территорий Франции, ответственным министром местного самоуправления и секретарем при министре комплексных экологических преобразований.

9 сентября премьер Франции Франсуа Байру ушел в отставку: он прибыл в Елисейский дворец в Париже, чтобы подать президенту Эммануэлю Макрону соответствующее прошение.

