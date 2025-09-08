На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Журналист увидел отчаяние в словах Макрона относительно Украины

Журналист Боуз заявил об отчаянии Макрона после слов о конфликте на Украине
true
true
true
close
Annegret Hilse/Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз увидел отчаяние в словах президента Франции Эммануэля Макрона относительно конфликта на Украине. Своим мнением он поделился на странице в соцсети Х.

«От всего, что вы [Эммануэль Макрон] говорите, веет неуместностью и отчаянием», — написал Боуз.

Так он прокомментировал публикацию президента Франции о том, что он познакомил премьер-министра Индии Нарендру Моди с результатами работы «коалиции желающих» . Французский лидер уточнил, что поговорил с индийским премьером об итогах встречи глав европейских стран и президента Украины Владимира Зеленского в четверг, 4 сентября.

Главной темой стало обсуждение гарантий безопасности Украины в послевоенный период. Заседание проходило в гибридном формате: одна часть лидеров присутствовала в Елисейском дворце лично, другая часть подключилась онлайн. По окончании совещания собравшиеся в Елисейском дворце лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Еврокомиссии и примкнувшей к ним Украины созвонились с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее в США ужаснулись политике Макрона и Стармера в отношении Украины.

