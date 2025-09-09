На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новым премьером Франции стал Себастьен Лекорню

Новым премьером Франции стал министр вооруженных сил Себастьен Лекорню
Michel Euler/AP

Новым премьер-министром Франции стал министр вооруженных сил страны Себастьен Лекорню. Об этом сообщает телеканал LCI.

9 сентября премьер Франции Франсуа Байру ушел в отставку.

Байру 9 сентября прибыл в Елисейский дворец в Париже, где он подаст президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке.

Газета The New York Times писала, что трудности с поиском нового премьер-министра могут привести к отставке самого Макрона.

До этого немецкая газета Berliner Zeitung сообщала, что Макрон своей политической несостоятельностью ввергает Европу в хаос. В публикации говорится, что французский лидер возглавляет так называемую «коалицию желающих» по отправке войск на Украину, но сам является «хромой уткой». Глава государства пытается показать себя сильным лидером, однако пока Франция слабо продвигается вперед.

Ранее журналист увидел отчаяние в словах Макрона относительно Украины.

