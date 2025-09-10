На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рогов: России не стоит реагировать на заявления Туска о «российских дронах»

Политик Рогов назвал провокационными слова Туска о российских дронах
true
true
true
close
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в интервью «Ридусу» прокомментировал слова премьер-министра Польши Дональда Туска о «нарушении российскими дронами воздушного пространства республики».

Он назвал такие заявления «внутренней возней», поскольку политические взгляды главы польского кабмина расходятся с позицией президента страны Кароля Навроцкого, который скептически относится к Украине.

«Туск пытается показать себя самым пламенным антироссийским ястребом или петухом, эдаким защитником всех поляков. Туск рассчитывает, что Москва как-то ответит и начнется полемика, где он сможет заработать больше очков. России не стоит реагировать на это, нет никакого смысла», — сказал Рогов.

Чтобы полностью обезопасить себя, Варшаве нужно отказаться от поддержки Киева, считает он.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Утром Туск рассказал, что польские военные «применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны».

Позднее польский премьер заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию республики, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее российский дипломат заявил, что сбитые в Польше дроны влетели со стороны Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами