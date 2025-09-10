Рогов: России не стоит реагировать на заявления Туска о «российских дронах»

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в интервью «Ридусу» прокомментировал слова премьер-министра Польши Дональда Туска о «нарушении российскими дронами воздушного пространства республики».

Он назвал такие заявления «внутренней возней», поскольку политические взгляды главы польского кабмина расходятся с позицией президента страны Кароля Навроцкого, который скептически относится к Украине.

«Туск пытается показать себя самым пламенным антироссийским ястребом или петухом, эдаким защитником всех поляков. Туск рассчитывает, что Москва как-то ответит и начнется полемика, где он сможет заработать больше очков. России не стоит реагировать на это, нет никакого смысла», — сказал Рогов.

Чтобы полностью обезопасить себя, Варшаве нужно отказаться от поддержки Киева, считает он.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Утром Туск рассказал, что польские военные «применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны».

Позднее польский премьер заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию республики, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее российский дипломат заявил, что сбитые в Польше дроны влетели со стороны Украины.