Украина получила от ЕС транш помощи в размере €1 млрд

Свириденко: Киев получил транш в €1 млрд, обеспеченный доходами от активов РФ

Украина получила от Европейского союза очередной транш макрофинансовой помощи в размере €1 млрд. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что средства поступили в рамках программы ERA Loans, то есть транш профинансирован из прибылей от замороженных активов Центрального банка России.

В августе газета Welt am Sonntag сообщала, что ЕС в период с января по июль 2025 года перевел Украине €10,1 млрд из доходов от замороженных средств ЦБ России.

10 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК не намерена конфисковывать замороженные в Европе активы России, но использует их для выдачи кредитов в виде «репараций» Украине.

Также глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что Брюссель согласится на использование замороженных активов России стоимостью около €200 млрд при условии, что Европейский союз разделит юридические риски.

