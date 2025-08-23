На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа сумма, переведенная ЕС Украине из доходов от активов РФ

ЕС в 2025 году перевел Украине €10,1 млрд из доходов от замороженных активов РФ
Matt Dunham/AP

Европейский союз (ЕС) в период с января по июль 2025 года перевел Украине €10,1 млрд из доходов от замороженных средств Центрального банка России. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Отмечается, что Брюссель использует эти средства для поддержки военных и гражданских проектов Украины. ЗА семь месяцев 2025 года украинское правительство получало по €1 млрд за счет прибылей от замороженных российских активов, в январе — €3 млрд, в апреле — €3,1 млрд.

Европе комиссия 11 августа получила третий транш изъятых доходов от реинвестирования активов России в размере €1,6 млрд.

22 августа стало известно, что ЕС перевел Украине новый транш в размере €4,05 млрд.

В настоящее время территории стран Евросоюза заморожено около €200 млрд российских активов, их основная часть находится на счетах депозитария Euroclear в Бельгии.

Ранее на Украине заявили о получении финпомощи от ЕС за счет российских активов.

