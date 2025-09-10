Представитель России прибыл в МИД Польши из-за «инцидента с дронами»

Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш прибыл в МИД Польши

Временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш прибыл в МИД Польши. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский сообщал, что Ордашу вручат ноту протеста в связи с упавшими на польской территории дронами.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее в Польше сообщили, что обломки БПЛА упали на жилой дом.