Представитель России прибыл в МИД Польши из-за «инцидента с дронами»

Временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш прибыл в МИД Польши. Об этом сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский сообщал, что Ордашу вручат ноту протеста в связи с упавшими на польской территории дронами.
В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.
Позже Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.
Ранее в Польше сообщили, что обломки БПЛА упали на жилой дом.