МИД Польши готовится вручить представителю РФ ноту протеста из-за «инцидента с дронами»

Министерство иностранных дел Польши 10 сентября вызовет посла России для вручения ему ноты протеста в связи с упавшими на польской территории дронами. Об этом сообщил агентству PAP пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский.

При этом дипломат отметил, что МИД не будет разглашать содержание ноты до ее передачи.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее в Польше сообщили, что обломки БПЛА упали на жилой дом.