В НАТО дали первый комментарий относительно вторжения в воздушное пространство Польши

В НАТО заявили о консультациях с Польшей после нарушения воздушного пространства
Johanna Geron/Reuters

Североатлантический альянс и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте находятся в тесном контакте с руководством Польши в связи с нарушением воздушного пространства республики. Такой комментарий выпустила пресс-служба военного блока в соцсети Х.

При этом в НАТО не стали давать каких-либо оценок относительно ситуации.

«Многочисленные беспилотники вошли в воздушное пространство Польши ночью и были встречены польскими средствами ПВО и ПВО НАТО. Генсек альянса находится на связи с польским руководством, а НАТО тесно консультируется с Польшей», — говорится в сообщении.

Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина в связи с заявлениями о нарушении воздушного пространства страны.

Позже в соцсети Х Туск официально заявил, что дроны, обнаруженные на территории Польши, были якобы российскими. Премьер отметил, что летательные аппараты, представляющие прямую угрозу безопасности страны, были уничтожены.

Ранее Зеленский придумал, как ответить на «попытку унижения одной из ключевых европейских стран».

