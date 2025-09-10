В НАТО дали первый комментарий относительно вторжения в воздушное пространство Польши

В НАТО заявили о консультациях с Польшей после нарушения воздушного пространства

Североатлантический альянс и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте находятся в тесном контакте с руководством Польши в связи с нарушением воздушного пространства республики. Такой комментарий выпустила пресс-служба военного блока в соцсети Х.

При этом в НАТО не стали давать каких-либо оценок относительно ситуации.

«Многочисленные беспилотники вошли в воздушное пространство Польши ночью и были встречены польскими средствами ПВО и ПВО НАТО. Генсек альянса находится на связи с польским руководством, а НАТО тесно консультируется с Польшей», — говорится в сообщении.

Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина в связи с заявлениями о нарушении воздушного пространства страны.

Позже в соцсети Х Туск официально заявил, что дроны, обнаруженные на территории Польши, были якобы российскими. Премьер отметил, что летательные аппараты, представляющие прямую угрозу безопасности страны, были уничтожены.

