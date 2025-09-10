На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вэнс рассказал о «морковке» Трампа для России

Вэнс: экономическое сотрудничество с РФ – один из способов решения по Украине
Michael Conroy/AP

Экономическое сотрудничество с Россией в будущем стало одной из «морковок» президента США Дональда Трампа для РФ в целях урегулирования конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу One America News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Это одна из тех «морковок», которую мы предложили», — отметил он.

По словам Вэнса, как только США достигнут мира на Украине, они смогут иметь продуктивные экономические отношения как с Россией, так и с Украиной.

До этого Трамп заявил, что президенты России и Украины пока не готовы к заключению мирного соглашения. При этом он добавил, что в ближайшее время «кое-что произойдет», и ситуация поменяется.

Трамп также категорически отверг обвинение журналистов в невыполнении ранее выдвинутых ультиматумов России, напомнив про введенные вторичные санкции в отношении покупающей российскую нефть Индии. По словам президента США, эти меры обошлись Москве потерями в сотни миллиардов долларов. Он также подчеркнул, что еще не приступил ко второй фазе или к третьей фазе давления на Россию.

Ранее политолог назвал перспективные направления сотрудничества США и России.

