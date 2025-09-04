На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что Путин и Зеленский не готовы к заключению мира на Украине

Трамп: Путин и Зеленский пока не готовы к заключению мира на Украине
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский пока не готовы к заключению мирного соглашения в рамках военного конфликта, но в ближайшее время «кое-что произойдет», и ситуация поменяется. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News.

«Кое-что произойдет, но они (Путин и Зеленский. — «Газета.Ru») еще не готовы к этому. Но кое-что произойдет. Мы собираемся это сделать», — сказал он.

Накануне Трамп категорически отверг обвинение журналиста в невыполнении ранее выдвинутых ультиматумов России, напомнив про введенные вторичные санкции в отношении покупающей российскую нефть Индии. По словам президента США, эти меры обошлись Москве потерями в сотни миллиардов долларов. Он также подчеркнул, что еще не приступил ко второй фазе или к третьей фазе давления на Россию.

В свою очередь российский лидер в тот же день на пресс-конференции по итогам своего четырехдневного визита в Китай заявил, что никогда не исключал возможности встречи с Зеленским. Президент РФ назвал его «главой администрации Украины» и пригласил в Москву для возможной встречи.

В этот же день глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов встретиться со своим российским коллегой Путиным в одной из семи стран мира.

Ранее Зеленский анонсировал разговор с Трампом о санкциях против России.

