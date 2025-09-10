В Венгрии выступили против продолжения конфликта на Украине

Сийярто: в Европе хотят продления конфликта на Украине, но Венгрия — за мир

Большинство европейский политиков выступают за продление конфликта на Украине, но Венгрия будет предпринимать усилия по установлению мира. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Мы, венгры, не сдаемся, мы и дальше будем предпринимать всё возможное для достижения мира» , — сказал дипломат в ходе пресс-конференции.

До этого Сийярто дал резкий ответ на претензии президента Украины Владимира Зеленского по вопросу вступления Украины в ЕС.

По словам министра, принципиальное отличие Венгрии от Украины заключается в том, что она не выполняет приказы извне. Сийярто подчеркнул, что для властей Венгрии приоритетным является мнение народа, который, по его словам, четко выразил нежелание видеть Украину в составе ЕС.

В конце августа Сийярто заявил, что Будапешт намерен блокировать открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. По словам дипломата, Венгрия не позволит начать переговоры о евроинтеграции Киева, поскольку это нанесет ущерб сельскому хозяйству страны.

Ранее в Венгрии назвали причину ухудшения отношений с Украиной.