Сийярто ответил на претензии Зеленского в адрес Венгрии

Сийярто ответил Зеленскому на претензии по вопросу вступления Украины в ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто дал резкий ответ на очередные критические высказывания президента Украины Владимира Зеленского в адрес Венгрии. Свой комментарий дипломат оставил в соцсети Х.

«Зеленский, как обычно, высказал несколько замечаний о Венгрии. Он назвал «странным» то, что Венгрия отвергает членство Украины в ЕС, ведь даже Россия не против. Зеленский снова судит по своим меркам», — написал Сийярто.

По словам министра, принципиальное отличие Венгрии от Украины заключается в том, что она не выполняет приказы извне. Сийярто подчеркнул, что для властей Венгрии приоритетным является мнение народа, который, по его словам, четко выразил нежелание видеть Украину в составе ЕС.

Граждане Венгрии, по словам министра, опасаются негативных последствий для местных фермеров, рынка труда и безопасности страны.

В конце августа Сийярто заявил, Будапешт намерен блокировать открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Ранее глава МИД Венгрии усомнился в стремлении Евросоюза к миру на Украине.