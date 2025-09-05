На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сийярто ответил на претензии Зеленского в адрес Венгрии

Сийярто ответил Зеленскому на претензии по вопросу вступления Украины в ЕС
true
true
true
close
Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто дал резкий ответ на очередные критические высказывания президента Украины Владимира Зеленского в адрес Венгрии. Свой комментарий дипломат оставил в соцсети Х.

«Зеленский, как обычно, высказал несколько замечаний о Венгрии. Он назвал «странным» то, что Венгрия отвергает членство Украины в ЕС, ведь даже Россия не против. Зеленский снова судит по своим меркам», — написал Сийярто.

По словам министра, принципиальное отличие Венгрии от Украины заключается в том, что она не выполняет приказы извне. Сийярто подчеркнул, что для властей Венгрии приоритетным является мнение народа, который, по его словам, четко выразил нежелание видеть Украину в составе ЕС.

Граждане Венгрии, по словам министра, опасаются негативных последствий для местных фермеров, рынка труда и безопасности страны.

В конце августа Сийярто заявил, Будапешт намерен блокировать открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Ранее глава МИД Венгрии усомнился в стремлении Евросоюза к миру на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами