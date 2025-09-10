ЕС намерен отказаться от принципа единогласия во внешней политике

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте, предложила отменить правило единогласного голосования в Евросоюзе (ЕС) для принятия внешнеполитических решений. Об этом она заявила во время ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе, отмечает РИА новости.

По ее словам, чтобы решать вопросы во внешней политике и быстрее достигать результатов, необходимо перейти к голосованию квалифицированным большинством. Практика единогласного голосования должна в прошлое, отметила она.

До этого агентство Bloomberg писало, что в Европейском союзе изучали возможные правовые ходы для использования принципа большинства вместо принципа единогласия при голосовании по определенным решениям блока. Отмечается, что изменение принципа голосования позволит принимать «быстрые и более решительные действия» и не даст отдельным странам ЕС блокировать шаги, получившие поддержку остальных членов блока.

Ранее глава Еврокомиссии рассказала, как в ЕС используют активы России.