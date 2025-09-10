Каллас усомнилась, что БПЛА оказались в небе Польши «случайно»

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас на фоне инцидента с БПЛА в воздушном пространстве Польши усомнилась, что дроны оказались там «случайно», обвинив в этом Россию. Публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

«Все указывает на то, что это было преднамеренным, а не случайным», – написала Каллас.

Она сообщила, что находится в контакте с генсеком НАТО Марком Рютте и главой МИД Польши Радославом Сикорским. Каллас заверила, что Евросоюз «полностью солидарен с Польшей».

Глава дипломатии ЕС в очередной раз призвала усилить поддержку Украины и инвестировать в оборону Европы.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источник писало, что НАТО не расценивает инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши как «атаку». В то же время еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал срочно разработать «стену дронов» на восточном фланге НАТО.

Ранее Туск окрестил инцидент в воздушном пространстве Польши «масштабной провокацией».