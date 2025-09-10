На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, как в НАТО оценивают инцидент со сбитыми дронами в Польше

Reuters: НАТО не считает атакой ситуацию с БПЛА в воздушном пространстве Польши
Global Look Press

НАТО не рассматривает инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши как атаку. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник.

Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х официально заявил, что воздушное пространство страны было нарушено «огромным количеством» якобы российских беспилотников. Он отметил, что дроны, представляющие прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

В связи с этим Туск созвал экстренное заседание кабмина. Премьер подчеркнул, что по этому вопросу находится на связи с генсеком НАТО Марком Рютте и другими союзниками республики.

Президент Украины Владимир Зеленский также обвинил Россию в нарушении воздушного пространства Польши. По словам украинского лидера, на республику было направлено «не менее восьми ударных беспилотников». Он назвал это «чрезвычайно опасным прецедентом для Европы» и «очередным витком эскалации». Зеленский также заявил, что Россия должна «ощутить последствия» в виде усиления давления с помощью санкций.

Ранее в Польше сообщили, что обломки БПЛА упали на жилой дом.

