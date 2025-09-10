Еврокомиссар по обороне призвал к мерам после нарушения воздушного пространства Польши

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал срочно разработать «стену дронов» на восточном фланге НАТО. Так на своей странице в соцсети Х он прокомментировал нарушение воздушного пространства Польши БПЛА.

«Мы должны срочно разработать «стену дронов» вдоль всего восточного фланга ЕС, что сейчас является важнейшим общим флагманским проектом. Мы будем работать вместе с государствами-членами, приграничными странами и Украиной. Россия будет остановлена», — написал Кубилюс.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было нарушено воздушное пространство страны. Польские СМИ сообщали, что четыре аэропорта, в том числе в Варшаве, временно приостановили работу из-за незапланированной деятельности военных, связанной с обеспечением безопасности государства.

Кроме того, военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Позднее сообщалось, что силы ПВО сбили несколько беспилотников в своем воздушном пространстве.

Ранее Туск окрестил инцидент в воздушном пространстве Польши «масштабной провокацией».