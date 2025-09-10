В Совфеде высмеяли выступление Каллас в Европарламенте: «Общается с призраками»

Глава евродипломатии Кая Каллас, выступая перед пустым залом во время заседания Европарламента в Страсбурге, будто бы общается с призраками. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Парламентарий назвал ситуацию «унизительным и жалким зрелищем».

«Авторитет Каллас равен пустому залу Европарламента, перед которым она отчитывалась о поддержке Украины. Ее не хотят слушать даже те, кто поддерживает ее патроншу фон дер Ляйен», — написал Пушков.

Когда глава дипломатии ЕС обращается к «дорогим членам парламента» в совершенно пустом зале, то возникает ощущение, будто бы она общается с призраками, отметил сенатор.

Накануне выступая в Европейском парламенте Кая Каллас заявила, что посылает ясный сигнал России о том, что она не сможет победить в конфликте на Украине. Москва должна вывести войска и начать переговоры с Киевом, считает глава дипломатии ЕС.

Во время выступления она также отметила, что после установления мира нельзя допустить перевооружения ВС РФ.

Ранее президент Польши отказался верить «благим намерениям Владимира Путина».