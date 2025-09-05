«Ужасающий системный шок»: глава МИД Бельгии назвал последствия конфискации активов РФ

Конфискация российских активов, замороженных в Евросоюзе из-за конфликта на Украине, может подорвать доверие к евро. Об этом сообщил агентству AFP министр иностранных дел Бельгии Максим Прево, пишет ТАСС.

«Это может вызвать ужасающий системный шок на всех европейских финансовых рынках и серьезно подорвать доверие к евро», — сказал он.

По словам министра, это также может отпугнуть инвесторов.

Прево отметил, что Бельгия, где размещена значительная часть замороженных активов РФ, не намерена брать на себя риски и издержки, связанные с их конфискацией. Власти также не поддерживают вариант с рискованным инвестированием этих средств ради получения дополнительной прибыли, добавил дипломат.

В конце августа газета Politico писала, что Европейский союз обсуждает планы по переводу замороженных на Западе российских активов в «более рискованные инвестиции» для получения от них большей выгоды, чтобы направить полученные средства на Украину.

В Европе на данный момент заморожены более €200 млрд российских активов, большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Сами средства пока не конфисковали, однако Брюссель передает Киеву прибыль от активов.

Ранее в ЕС рассказали, когда вернут России замороженные миллиарды.