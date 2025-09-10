Украина в ее нынешнем виде должна перестать существовать, чтобы по завершении конфликта создать более прочное формирование на границе с Российской Федерацией. Об этом заявил полковник армии США в отставке, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive.

По его словам, за последние 500 лет территория нынешней Украины принадлежала разным странам и выглядела совсем иначе. Треть территории никогда не была частью Украины.

«Это образование не имеет смысла, оно никогда не было таким уж значимым и должно исчезнуть в первую очередь в пользу формирования чего-то более устойчивого», — высказал мнение Макгрегор.

В начале сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для достижения мира на Украине нужно юридически признать за РФ Крым и Новороссию. Он отметил, что Москва стремится урегулировать конфликт, но для этого нужно искоренить его первопричины.

Ранее Трамп снова пообещал поговорить с Путиным.