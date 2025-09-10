На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-советник Пентагона призвал прекратить существование Украины

Макгрегор: Украина должна перестать существовать, чтобы создать что-то прочное
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Украина в ее нынешнем виде должна перестать существовать, чтобы по завершении конфликта создать более прочное формирование на границе с Российской Федерацией. Об этом заявил полковник армии США в отставке, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive.

По его словам, за последние 500 лет территория нынешней Украины принадлежала разным странам и выглядела совсем иначе. Треть территории никогда не была частью Украины.

«Это образование не имеет смысла, оно никогда не было таким уж значимым и должно исчезнуть в первую очередь в пользу формирования чего-то более устойчивого», — высказал мнение Макгрегор.

В начале сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для достижения мира на Украине нужно юридически признать за РФ Крым и Новороссию. Он отметил, что Москва стремится урегулировать конфликт, но для этого нужно искоренить его первопричины.

Ранее Трамп снова пообещал поговорить с Путиным.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами