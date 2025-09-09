На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп обратился к эмиру Катара после удара Израиля

Трамп призвал эмира Катара продолжить посредничество для урегулировании в Газе
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора призвал эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани продолжить посредничество в урегулировании вооруженного конфликта в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия главы арабского государства, передает ТАСС.

«Президент США высоко оценил усилия Катара в сфере посредничества между различными сторонами конфликтов и призвал эмира не прекращать участие в переговорах о прекращении огня в Газе», — говорится в заявлении.

В нем также говорится, что Трамп решительно осудил израильские удары по территории Катара и выступил в поддержку Дохи. Подчеркивается, что американский лидер подтвердил эмиру Катара возможность урегулирования региональных споров дипломатическими методами.

9 сентября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что в столице Катара произошло несколько взрывов. Причиной послужил удар ЦАХАЛ по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС в Дохе. Как выяснили журналисты, в момент атаки в здании проходила встреча руководства движения.

Ранее сообщалось, что Белый дом предупреждал Катар об атаке Израиля

Удар Израиля по Дохе
