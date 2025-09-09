В канцелярии эмира Катара рассказали о реакции Трампа на удар Израиля по Дохе

Президент США Дональд Трамп решительно осудил израильские удары по территории Катара и выступил в поддержку Дохы. Об этом сообщила канцелярия эмира Катара, передает ТАСС.

В заявлении канцелярии подчеркивается, что американский лидер подтвердил эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани возможность урегулирования региональных споров дипломатическими методами.

9 сентября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что в столице Катара произошло несколько взрывов. Причиной послужил удар ЦАХАЛ по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС в Дохе. Как выяснили журналисты, в момент атаки в здании проходила встреча руководства движения.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна инициировала и реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом напрямую Катар как место проведения операции в офисе не упомянули.

Ранее заявление Трампа о прекращении огня Ираном и Израилем застало врасплох его администрацию.