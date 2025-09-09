Белый дом: США предупреждали Катар об атаке Израиля

Белый дом: Уиткофф предупреждал Катар о подготовке Израилем удара по Дохе

Соединенные Штаты в лице спецпосланника Стивена Уиткоффа предупреждали Катар о подготовке израильской армией удара по руководству палестинской организации ХАМАС, которое находилось в Дохе. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Президент немедленно поручил спецпосланнику Уиткоффу проинформировать катарцев о предстоящей атаке, что и было сделано. Трамп считает Катар важным союзником и другом США и глубоко сожалеет о месте нанесения этого удара», — сказала Левитт.

9 сентября Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по руководству ХАМАС в столице Катара Дохе. В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили причастность Тель-Авива к атаке.

Катар осудил израильский удар по членам политбюро ХАМАС в Дохе и начал расследование инцидента на максимально высоком уровне.

СМИ писали о ликвидации лидера ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хейи во время удара, однако представители движения это отрицают.

Ранее стало известно, что обсуждали лидеры ХАМАС перед ударом Израиля.