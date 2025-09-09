На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хакеры узнали условие «коалиции желающих» для признания новых регионов РФ

Mash: ЕС готов признать новые регионы РФ в обмен на ввод миротворцев на Украину
Ludovic Marin/Reuters

«Коалиция желающих» готова отдать РФ всю территории Донецкой и Луганской народных республик, а также части Херсонской и Запорожской областей и признать российский статус Крыма в обмен на разрешение ввести на Украину миротворческий контингент и гарантировать безопасность военных. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на данные хакеров.

Судя по карте, которую удалось получить хакерам в результате взлома канцелярии ВС Франции, «коалиция желающих» планирует разместить на территории Украины около 50 тысяч военных стран Евросоюза и НАТО. В частности, речь идет о немногочисленных воинских подразделениях Forward Operating Site (FOS), которые хотят отправить в Киев и в несколько областей Украины, в том числе Сумскую и Днепропетровскую.

Также «коалиция желающих» готова отправить на Украину элитное спецподразделение ВС Румынии, подразделение патрульной авиационной эскадрильи с самолетами, ответственное за морскую разведку и патрулирование акватории Черного моря. Согласно данным карты, в пригороде Киева планируется разместить командование или штаб иностранного контингента.

Кроме того, рассматривается вопрос отправки на Украину армейской авиации, средств ПВО, зенитных ракет малой дальности и пехоты.

До этого агентство Reuters сообщило, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф в беседе с Дональдом Трампом назвал кратчайшим путем к остановке боевых действий на Украине поддержку стратегии, которая предоставит России «право собственности» на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

При этом спецпосланник президента США Кит Келлог высказался против признания этих регионов российскими и указал на то, что Украина не откажется от притязаний на данные территории.

Ранее в МИД Украины заявили, что Зеленский готов обсудить территориальный вопрос только с Путиным.

