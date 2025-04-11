Трамп узнал, что поможет быстрее прекратить огонь на Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф после встречи со спецпредставителем президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым рассказал, что поможет прекратить огонь на Украине быстрее. Об этом сообщает Reuters.

По словам Уиткоффа, самый быстрый путь к прекращению огня на Украине связан с признанием новых российских регионов.

«Стив Уиткофф <...> передал (Трампу. — «Газета.Ru») четкое послание. Самым быстрым путем к достижению прекращения огня на Украине <...> является поддержка стратегии, которая предоставит России владение четырьмя <...> регионами», — говорится в публикации.

Спецпосланник президента США Кит Келлог, в свою очередь, высказался против и указал на то, что Украина не откажется от притязаний на эти территории.

Отмечается, что Трамп не принял решения об изменении стратегии переговоров по Украине.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом продуктивными.

Ранее спецпосланник Трампа приехал в синагогу перед встречей с Путиным.