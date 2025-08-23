«Мы свою землю не подарим»: Зеленский вновь отказался от территориальных уступок

Владимир Зеленский в очередной раз отказался от территориальных уступок со стороны Киева. В МИД Украины заявили, что президент готов обсуждать этот вопрос только в формате нынешней линии фронта на встрече с российским лидером. В ведомстве уточнили, что первый проект гарантий безопасности для Украины может быть готов уже в начале следующей недели.

Территориальный вопрос

Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня флага страны в очередной раз отверг предложение о территориальных уступках со стороны Киева в рамках возможного мирного соглашения, пишет «РБК-Украина».

«Мы свою землю не подарим», — заявил он.

Однако Зеленский готов обсуждать вопросы территорий, но исключительно в формате нынешней линии фронта и только на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, подчеркнул первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица. Дипломат входил в состав украинской делегации на встрече Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом 18 августа.

«Когда мы говорили о территориальных проблемах, я думаю, президент Зеленский ясно дал понять: он готов сесть [за стол] с президентом Путиным и обсудить их. И начало разговоров по территориальному вопросу — это линия боевого соприкосновения, которая там [в зоне СВО] сейчас проходит», — сказал Кислица в эфире NBC News.

По его словам, Зеленский в этих вопросах «руководствуется как действующим законодательством Украины, так и общественным мнением, а общество категорически против обмена нашей земли на мир».

Точная дата и место двусторонней встречи Путина и Зеленского остаются неизвестными. Вашингтон исходит из того, что переговоры могут состояться в ближайшие две недели, сообщила шеф протокола Белого дома Моника Кроули в эфире телеканала Fox News 19 августа.

По информации агентства Bloomberg, Соединенные Штаты уже не ждут, что Украина уступит все территории, которые требует Россия, «включая жизненно важные укрепления, удерживаемые украинскими войсками на востоке Донбасса».

Трамп после встречи с Путиным на Аляске 15 августа сообщил о предложении Москвы заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях в обмен на вывод украинских войск с территории Донбасса. Россия также готова вернуть Украине занятые своими войсками территории в Сумской и Харьковской областях. Кремль официально это не подтверждал.

Гарантии безопасности

Американская газета The Wall Street Journal выяснила, что гарантии безопасности для Украины будут включать четыре компонента: контроль за прекращением боевых действий, военное присутствие, противовоздушную оборону и вооружение. Но чтобы подготовить полный проект о необходимых гарантиях, требуется не менее недели, уточнил Кислица.

«В идеале у нас может быть первый проект где-то в начале следующей недели, а затем мы должны решить, политическое руководство должно решить, как мы будем работать с этими проектами, с политической стороны», — отметил он.

При этом Вашингтон не возьмет на себя никаких обязательств по гарантиям безопасности, пока не поймет, что требуется, подчеркнул вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News. По его словам, «львиную долю» в будущих гарантиях Киеву предстоит взять странам Европы, поскольку это «их континент» и «их безопасность».

Однако Трамп допускал поддержку с воздуха в качестве гарантий безопасности для Украины.

«Когда речь идет о гарантиях безопасности, они [европейские страны] готовы разместить людей на земле. Мы готовы помочь в воздухе», — сказал глава Белого дома.

Тем временем европейские лидеры после переговоров с Трампом продвигаются к созданию рамочных гарантий безопасности для Киева, пишет Euractiv. По информации издания, советники по нацбезопасности участвующих в процессе стран «надеются подготовить проект рамочного соглашения в течение следующей недели».

Путин после встречи с Трампом согласился с необходимостью предоставления Киеву гарантий безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на то, что они должны быть разработаны на основе принципа неделимости безопасности и для соседей Украины.

«Уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что всерьез обсуждать вопросы обеспечения безопасности без Российской Федерации — это утопия. Это путь в никуда», — добавил дипломат.

Отказ Зеленского

Накануне Лавров в интервью телеканалу NBC сообщил, что украинский лидер в ходе встречи в Белом доме отверг все предложения президента США по урегулированию конфликта.

«Трамп поднял эти вопросы на встрече в Вашингтоне, <...> он четко обозначил, это было ясно всем, что есть несколько принципов, которые, по мнению Вашингтона, необходимо принять», — отметил глава МИД России.

Речь шла о невступлении Киева в НАТО и об обсуждении территориальных вопросов. Но Зеленский на все сказал: «Нет», подчеркнул Лавров. Кроме того, украинский президент отказался отменить «законодательство, запрещающее русский язык».

При этом Россия согласилась продемонстрировать гибкость по некоторым вопросам, которые поднял Трамп, добавил министр. Каким именно, Лавров не уточнил.

По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, Зеленский, отказываясь от всех предложений Трампа по мирному урегулированию, боится показаться нелояльным взглядам европейских лидеров.

«Не дай бог, думает он, если его обвинят в какой-то гибкости или поиске каких-то развязок, тогда сами западники его снимут и заменят на кого-то еще. Вот его мысли», — сказал сенатор в беседе с «Лентой.ру».