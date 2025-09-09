На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт предположил, как завершится конфликт на Украине

Политолог Саймонс: конфликт на Украине продолжится до полной победы России
true
true
true
close
Сергей Мирный/РИА Новости

Конфликт на Украине с большой долей вероятности продлится до полной победы России. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Грег Саймонс.

По его словам, в текущих условиях вероятно продолжение боевых действий вплоть до «полного и сокрушительного поражения Украины».

Эксперт отметил, что это связано с зависимостью Украины от своих союзников, США и Европы, которые настроены на продолжение конфликта. В то же время Саймонс указал, что выдвигаемый рядом экспертов «корейский сценарий» не снимет проблему безопасности для России и не удовлетворит обе стороны.

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что часть политических сил на Украине и третьих странах начали осознавать бесперспективность дальнейшей борьбы с Россией. По его словам, «многие» понимают, что Украина оказалась в «действительно серьезной беде».

Ранее на Западе сделали «мрачный прогноз» для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами