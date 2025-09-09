Конфликт на Украине с большой долей вероятности продлится до полной победы России. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Грег Саймонс.

По его словам, в текущих условиях вероятно продолжение боевых действий вплоть до «полного и сокрушительного поражения Украины».

Эксперт отметил, что это связано с зависимостью Украины от своих союзников, США и Европы, которые настроены на продолжение конфликта. В то же время Саймонс указал, что выдвигаемый рядом экспертов «корейский сценарий» не снимет проблему безопасности для России и не удовлетворит обе стороны.

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что часть политических сил на Украине и третьих странах начали осознавать бесперспективность дальнейшей борьбы с Россией. По его словам, «многие» понимают, что Украина оказалась в «действительно серьезной беде».

