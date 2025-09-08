Профессор указал на осознание Украиной и союзниками бессмысленности борьбы с Россией

Часть политических сил на Украине и третьих странах начали осознавать бесперспективность дальнейшей борьбы с Россией. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, «многие» понимают, что Украина оказалась в «действительно серьезной беде».

«Я бы предположил, что некоторые из них, включая Зеленского, все еще верят, что могут изменить ситуацию в свою пользу. <…> Если послушать их разговоры, они все еще продвигают планы и стратегии о том, как спасти Украину», — заявил Миршаймер.

В качестве примера он привел недавнюю встречу союзников Украины в Париже. У них складывается впечатление, будто бы Киев еще можно вытащить из кризиса, указал эксперт. В то же время Миршаймер затруднился ответить, почему украинцы «не видят тревожных звоночков».

До этого Die Welt писал, что президент России Владимир Путин «резко обостряет» ситуацию на Украине, поскольку видит нерешительность стран Запада. В материале отмечается, что в ночь на воскресенье Россия нанесла один из самых мощных ударов по Украине с использованием БПЛА и крылатых ракет. Кроме того, говорится в тексте, ранее Путин предупредил, что войска Запада на территории республики станут «законными целями».

Ранее во Франции раскрыли, как Путин сорвал планы Макрона по отправке войск на Украину.