На Западе сделали «мрачный прогноз» для Украины

Давление ВС РФ в зоне специальной военной операции может привести к «территориальным приобретениям стратегического значения» для России. Такую оценку дает американский телеканал CNN.

«Прогноз на ближайшие месяцы [для Украины] мрачный. Путин может столкнуться с тем, что давление, оказываемое его войсками на востоке Украины, может привести к территориальным приобретениям стратегического значения», — говорится в тексте.

При этом президенту США Дональду Трампу будет «сложно сформулировать экономический ответ» на успехи России, который был бы «достаточно разрушительным», но при этом «сохранил дипломатические каналы открытыми», считают авторы.

До этого Die Welt писал, что президент России Владимир Путин «резко обостряет» ситуацию на Украине, поскольку видит нерешительность стран Запада. В материале отмечается, что в ночь на воскресенье Россия нанесла один из самых мощных ударов по Украине с использованием БПЛА и крылатых ракет. Кроме того, говорится в тексте, ранее Путин предупредил, что войска Запада на территории республики станут «законными целями».

Ранее на Западе назвали основное направление наступления ВС РФ в зоне СВО осенью.