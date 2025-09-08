Госдума рассмотрит законопроект о денонсации Европейской конвенции о пытках

Володин: ГД рассмотрит проект о денонсации конвенции по предупреждению пыток

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколов к ней, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект был направлен в профильный комитет Госдумы по международным делам.

Володин отметил, что конвенция оставалась одним из немногих международных договоров, связанных с Советом Европы, который Россия не денонсировала.

Председатель ГД добавил, что работа России в Еврокомитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания в текущий момент фактически заблокирована.

8 сентября президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Ранее в МИД РФ заявили, что денонсация Европейской конвенции по предупреждению пыток не несет ущерба россиянам.