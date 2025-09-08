На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США призвали Европу отказаться от газа и нефти из России

Глава минэнерго США Райт призвал Европу отказаться от газа и нефти из РФ
true
true
true
close
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Страны Европы должны отказаться от приобретения газа и нефти из России, если хотят ужесточения санкция в отношении Москвы. Об этом газете Financial Times сообщил министр энергетики США Крис Райт.

«Если бы европейцы сказали: «Мы не будем больше покупать российский газ, не будем покупать российскую нефть». Повлияло бы это положительно на склонность США к большей агрессивности», — сказал он.

Он добавил, что европейские страны должны закупать газ, нефть и бензин у Соединенных Штатов.

В свою очередь глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил, что власти США в ближайшие дни обсудят возможность введения новых санкций против России.

До этого заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия приветствует ужесточение антироссийских санкций Соединенных Штатов.

Ранее Макрон сообщил о согласовании с США возможных санкций против РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами