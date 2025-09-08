В США призвали Европу отказаться от газа и нефти из России

Глава минэнерго США Райт призвал Европу отказаться от газа и нефти из РФ

Страны Европы должны отказаться от приобретения газа и нефти из России, если хотят ужесточения санкция в отношении Москвы. Об этом газете Financial Times сообщил министр энергетики США Крис Райт.

«Если бы европейцы сказали: «Мы не будем больше покупать российский газ, не будем покупать российскую нефть». Повлияло бы это положительно на склонность США к большей агрессивности», — сказал он.

Он добавил, что европейские страны должны закупать газ, нефть и бензин у Соединенных Штатов.

В свою очередь глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил, что власти США в ближайшие дни обсудят возможность введения новых санкций против России.

До этого заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия приветствует ужесточение антироссийских санкций Соединенных Штатов.

Ранее Макрон сообщил о согласовании с США возможных санкций против РФ.