Макрон сообщил о согласовании с США возможных санкций против РФ

Макрон: возможно введение санкций против РФ при отсутствии прогресса по Украине

Европейские лидеры согласовали с США решение о введении дополнительных санкций против РФ в случае, если не удастся добиться прогресса в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

«Если РФ продолжит отказываться от конкретных мирных переговоров, <...> то мы примем дополнительные санкции совместно с Соединенными Штатами Америки и дадим четкий ответ на этот отказ двигаться вперед», — отметил глава республики.

4 сентября в Елисейском дворце в Париже состоялось заседание так называемой «коалиции желающих». На мероприятии присутствовали французский лидер, канцлер Германии Фридрих Мерц, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и другие.

По данным газеты The New York Times, одной из основных тем обсуждения стала возможная отправка европейских войск на Украину. Кроме того, участники встречи рассмотрели подробные варианты урегулирования украинского конфликта и представили возможные решения.

26 августа американский лидер Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия прогресса в процессе урегулирования конфликта Вашингтон может ввести санкции и таможенные пошлины не только против Москвы, но и против Киева. Как он сказал, украинский лидер Владимир Зеленский также «не является невиновным» в сложившейся ситуации.

Ранее журналисты узнали о желании Трампа ввести новые санкции в отношении российской нефти.