В США анонсировали обсуждение новых санкций против России

Власти США в ближайшие дни обсудят возможность введения новых санкций против России. Об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в эфире телеканала CBS News.

«Я уверен, что сегодня и завтра будут много обсуждать масштабы санкций и сроки введения санкций», — сказал глава совета.

Хассет добавил, что окончательное решение примет президент США Дональд Трамп. По его словам, в Национальном экономическом совете занимаются вопросами «обеспечения соблюдения санкций».

5 сентября западные СМИ сообщили, что Трамп не взял на себя четких обязательств по введению новых санкций против России, несмотря на существующую договоренность с Европой. По данным CNN, глава Белого дома опасается, что рестрикции могут привести к срыву процесса мирного урегулирования. Кроме того, Трамп не хочет портить свои отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Сейчас оба лидера согласны, что главная помеха на пути к миру на Украине — это позиция стран ЕС. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава минфина США заявил о готовности усилить санкционное давление на Россию.