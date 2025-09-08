На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Германия приветствует ужесточение антироссийских санкций США

Берлин призвал Вашингтон ужесточить санкции против Москвы
close
Ralph Orlowski/Reuters

Германия приветствует ужесточение антироссийских санкций Соединенных Штатов, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус. Об этом сообщает РИА Новости.

7 сентября президент США Дональд Трамп в Белом доме объявил о готовности начать второй этап введения санкций против России в связи с конфликтом на Украине.

«Правительство ФРГ уже несколько недель и месяцев пытается усилить санкционное давление на Россию и приветствовало бы, если бы США также присоединились к этой позиции. Мы все знаем, что США держат в своих руках ключ к усилению давления на Россию. И дебаты последних недель и месяцев также фактически вращаются вокруг выработки единой санкционной позиции в западном альянсе в отношении России», – заявил Корнелиус.

В то же время в России неоднократно подчеркивали, что страна способна выдержать санкционное давление, которое Запад наращивает уже несколько лет. В Москве отмечают, что Западу не хватает решимости признать неэффективность этих мер. Похожие оценки звучат и в некоторых западных странах, где признают, что антироссийские санкции не достигают поставленных целей.

Раннее Белый дом США обвинили в двойной игре по отношению к России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами