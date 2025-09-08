Германия приветствует ужесточение антироссийских санкций Соединенных Штатов, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус. Об этом сообщает РИА Новости.

7 сентября президент США Дональд Трамп в Белом доме объявил о готовности начать второй этап введения санкций против России в связи с конфликтом на Украине.

«Правительство ФРГ уже несколько недель и месяцев пытается усилить санкционное давление на Россию и приветствовало бы, если бы США также присоединились к этой позиции. Мы все знаем, что США держат в своих руках ключ к усилению давления на Россию. И дебаты последних недель и месяцев также фактически вращаются вокруг выработки единой санкционной позиции в западном альянсе в отношении России», – заявил Корнелиус.

В то же время в России неоднократно подчеркивали, что страна способна выдержать санкционное давление, которое Запад наращивает уже несколько лет. В Москве отмечают, что Западу не хватает решимости признать неэффективность этих мер. Похожие оценки звучат и в некоторых западных странах, где признают, что антироссийские санкции не достигают поставленных целей.

Раннее Белый дом США обвинили в двойной игре по отношению к России.