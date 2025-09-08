Лавров: фото Путина, Моди и Си Цзиньпина вызвало злобу на Западе

Совместное фото президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина на Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вызвало настоящую злобу и остервенение у Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами в МГИМО.

По словам министра, фотография обошла весь мир и вызвала у некоторых западных лидеров «совершенно непонятную злобу».

«Они назвали эту фотографию вызовом мировому порядку, основанному на правилах, — сказал Лавров. — Знаете, такого порядка не было. А вот наши двусторонние отношения с Индией и Китаем существуют уже давно», — добавил Лавров.

На фотографии, опубликованной 2 сентября 2025 года, Путин, Моди и Си Цзиньпин беседуют перед саммитом ШОС. Журналисты описали снимок словами «слон, дракон и медведь».

После этого президент США Дональд Трамп опубликовал данную фотографию и в подписи к снимку сообщил, что США потеряли Россию и Индию из-за «самого мрачного и бездонного» Китая.

Газета Wall Street Journal (WSJ) отметила, что лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали единство на саммите ШОС и отправили «мощный сигнал» Соединенным Штатам.

Ранее Путин ответил журналистам, какое место занимает «медведь» в союзе со «слоном и драконом».