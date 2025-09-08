На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совбезе РФ заявили о подготовке Финляндии к войне

Медведев: Финляндия проводит курс на подготовку к вооруженному конфликту с РФ
close
Александр Астафьев/РИА «Новости»

Финские власти проводят курс на подготовку к вооруженному конфликту и, вероятно, готовят плацдарм для нападения на Россию. Об этом в колонке для ТАСС, получившей название «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность», написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что Хельсинки начали подготовку к войне после вступления страны в НАТО.

«Под видом оборонных мероприятий Хельсинки проводят конфронтационный курс на подготовку к войне с Россией, похоже, готовя плацдарм для нападения на нас», — подчеркнул Медведев.

5 сентября заместитель председателя СБ РФ заявил, что вступление в НАТО было суверенным решением Финляндии. Но, по словам Медведева, этот шаг «повлечет последствия».

До этого финский президент Александр Стубб дал интервью для издания The Economist, в ходе которого заявил, что Хельсинки «победили» в войне с СССР в 1944 году. Он пришел к такому выводу, так как республика «сохранила свою независимость».

Комментируя ситуацию, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева выразила уверенность, что финский лидер «скомпрометировал» себя словами о «победе» над Советским Союзом.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Стубб «слетел с катушек».

