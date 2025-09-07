Малышева: Стубб компрометировал себя заявлением о «победе» над СССР в 1944 году

Президент Финляндии Александр Стубб «скомпрометировал» себя словами о «победе» Финляндии над СССР в 1944 году. Об этом в интервью ТАСС заявила руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте РФ Елена Малышева.

По ее мнению, для всего цивилизованного сообщества, на какой бы даже позиции оно ни стояло при фальсифицировании истории, такие заявления все равно уже несостоятельны.

«Они вызывают не просто недоумение, а отторжение», — добавила Малышева.

2 сентября Стубб в интервью изданию The Economist заявил, что Финляндия «победила» в войне с Советским Союзом в 1944 году, поскольку смогла сохранить свою независимость.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя слова Стубба, отметил, что лидер Финляндии дал президенту Украины Владимиру Зеленскому подсказку для дальнейших действий.

Ранее в Госдуме дали совет Стуббу после его слов о победе Финляндии над СССР.