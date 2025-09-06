СМИ рассказали об отсутствии единой стратегии США и Европы по Украине

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
WSJ: отсутствие единой стратегии США и Европы по Украине играет на руку России
Global Look Press

Отсутствие скоординированной стратегии США и европейских стран по Украине играет на руку России и помогает сохранять преимущество в конфликте. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что российская экономика демонстрировала рост в 2023 и 2024 годах, несмотря на санкционное давление. Страна сталкивается с рядом экономических проблем, но речи о серьезном кризисе не идет.

Российская сторона продолжает поставлять нефть Китаю и Индии, а американские вторичные пошлины не смогли заставить Нью-Дели отказаться от энергоносителей из РФ, утверждает издание.

«Что касается Китая, Вашингтон и Европа пока не демонстрируют готовности вводить жесткие меры в отношении Пекина за экономическую поддержку России», — говорится в публикации.

По данным WSJ, Вооруженные силы Украины сталкиваются с нехваткой личного состава, а Киев пытается компенсировать дефицит людей беспилотными технологиями. Перейти исключительно на использование дронов в боевых условиях невозможно, указывает издание.

6 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Европа хочет урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине.

