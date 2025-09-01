Путин провел встречу с президентом Таджикистана

Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае встретился президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин проводит серию двусторонних встреч на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине.

1 сентября состоялись переговоры президента РФ и премьер-министра Индии на полях саммита ШОС. Во время встречи Моди отметил, что тесное сотрудничество Нью-Дели с Москвой имеет большое значение для обеспечения глобальной стабильности и процветания. По его словам, РФ и Индия всегда шли вперед плечом к плечу. Также глава индийского правительства заявил, что ждет визита Путина в республику в декабре текущего года.

Переговоры президента РФ и Турции также состоялись 1 сентября. В ходе встречи Путин заявил, что особая роль Турции в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта будет востребована и далее. Он выразил признательность Эрдогану за весомый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию конфликта.

Ранее лидеры ШОС договорились об универсальном центре для борьбы с вызовами.