На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Евросоюзе пришли к неутешительному выводу о своей роли на международной арене

Боррель: Европа заняла второстепенную роль на Украине и может стать вассалом США
true
true
true
close
Jana Rodenbusch/Reuters

Евросоюз может превратиться в вассала Соединенных Штатов и уже согласился с второстепенной ролью в урегулировании конфликта на Украине. Об этом написал бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в статье для Politico в соавторстве с бывшим премьером Бельгии Ги Верхофстадтом и экс-депутатом Европарламента Доменеком Руисом Девесом.

По оценке авторов, Европейский союз на сегодняшний день выглядит «опасно раздробленным и слабым», а также застрявшим в неблагоприятной внутренней и внешней среде. Европа подвергается реальной опасности превратиться в вассала США, говорится в тексте.

В материале отмечается, что слабость стран Европы и Евросоюза в целом уже вынудила согласиться на второстепенную роль в урегулировании конфликта Москвы и Киева. Кроме того, из-за отсутствия авторитета ЕС на международной арене и единства внутри сообщества, его участие в прочих международных конфликтах также стало неактуальным, считают авторы.

До этого Die Welt писал, что президент России Владимир Путин «резко обостряет» ситуацию на Украине, поскольку видит нерешительность стран Запада. В материале отмечается, что в ночь на воскресенье Россия нанесла один из самых мощных ударов по Украине с использованием БПЛА и крылатых ракет. Кроме того, говорится в тексте, ранее Путин предупредил, что войска Запада на территории республики станут «законными целями».

Ранее профессор указал на осознание Украиной и союзниками бессмысленности борьбы с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами