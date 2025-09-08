Евросоюз может превратиться в вассала Соединенных Штатов и уже согласился с второстепенной ролью в урегулировании конфликта на Украине. Об этом написал бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в статье для Politico в соавторстве с бывшим премьером Бельгии Ги Верхофстадтом и экс-депутатом Европарламента Доменеком Руисом Девесом.

По оценке авторов, Европейский союз на сегодняшний день выглядит «опасно раздробленным и слабым», а также застрявшим в неблагоприятной внутренней и внешней среде. Европа подвергается реальной опасности превратиться в вассала США, говорится в тексте.

В материале отмечается, что слабость стран Европы и Евросоюза в целом уже вынудила согласиться на второстепенную роль в урегулировании конфликта Москвы и Киева. Кроме того, из-за отсутствия авторитета ЕС на международной арене и единства внутри сообщества, его участие в прочих международных конфликтах также стало неактуальным, считают авторы.

До этого Die Welt писал, что президент России Владимир Путин «резко обостряет» ситуацию на Украине, поскольку видит нерешительность стран Запада. В материале отмечается, что в ночь на воскресенье Россия нанесла один из самых мощных ударов по Украине с использованием БПЛА и крылатых ракет. Кроме того, говорится в тексте, ранее Путин предупредил, что войска Запада на территории республики станут «законными целями».

Ранее профессор указал на осознание Украиной и союзниками бессмысленности борьбы с Россией.