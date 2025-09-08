Зеленский назвал условие для встречи с Путиным

Зеленский заявил, что готов к любой встрече, но не в России

Украина готова к двусторонней или трехсторонней встрече с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, однако они не могут проходить на территории России. Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил в интервью ABC News.

Отвечая на вопрос о том, возможна ли двусторонняя встреча с российской стороной, он сообщил, что она не исключена.

«Это был сигнал от президента Трампа, и я сказал: «Господин президент, я готов к любой встрече, но не в России». Любая встреча, двусторонняя, трехсторонняя, мы будем рады, если вы будете, и даже предварительные условия, которые мы имели в начале года, о прекращении огня, а затем встреча. Потом мы говорили о гарантиях безопасности, а потом о встрече», — заявил Зеленский.

5 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) отметил, что самое лучшее место для его встречи с Зеленским — это Москва. Глава государства добавил, что готов гарантировать безопасность украинскому лидеру и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу РФ.

