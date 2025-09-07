Спецпосланник Путина заявил о «близком» мире на Украине

Урегулирование конфликта на Украине становится все ближе благодаря диалогу между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом на странице в соцсети Х написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического взаимодействия с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев.

«Мир близок благодаря диалогу между Трампом и Путиным», — написал Дмитриев.

Он подчеркнул, что разрешить конфликт на Украине возможно лишь через переговоры и понимание позиций друг друга. Попытки оказывать давление на Россию путем введения санкций результата не дали, констатировал спецпредставитель Путина.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ближайшее время могут провести второй раунд переговоров. Он уточнил, что рабочие контакты ведутся постоянно.

