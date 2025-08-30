На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Венгрии подсчитали финансовые потери из-за конфликта на Украине

Офис Орбана: Венгрия потеряла из-за конфликта на Украине и решений ЕС €22,5 млрд
Shutterstock

Правительство Венгрии оценивает совокупный финансовый ущерб, понесенный страной из-за украинского конфликта и, по мнению Будапешта, ошибочной политики Европейского союза, в сумму, превышающую €22,5 млрд. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Антал Роган, пишет ТАСС.

Согласно расчетам правительства, дополнительные расходы Венгрии за последние три с половиной года, вызванные ростом цен на энергоресурсы, составили около 6,4 трлн форинтов (примерно €16 млрд).

«Нам пришлось израсходовать более 2 трлн форинтов (€5 млрд) в связи с военной инфляцией, главным образом по причине повышения процентных ставок», — продолжил Роган.

Потери венгерских компаний, лишившихся доступа к российскому рынку в результате санкций, введенных Брюсселем, оцениваются в сумму от €1,7 млрд до €2,5 млрд.

«Таким образом, Венгрия заплатила более 9 трлн форинтов (€22,5 млрд) за эту войну, которая идет по соседству с нами», — сказал глава ведомства премьера.

Роган отметил, что правительство Венгрии не питает оптимизма относительно перспектив скорого урегулирования конфликта и допускает его продолжительный характер.

Ранее Венгрия не поддержала заявление ЕС, осуждающее удары по Киеву.

