Шор заявил о неготовности Молдавии к отопительному периоду

true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Молдавия входит в отопительный сезон не достаточно подготовленной, что является прямым следствием высоких цен на газ. Об этом заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что это стало платой за сближение с Европой.

Отвечая на вопрос о готовности страны к зиме в условиях растущих цен на газ и дефицита энергоресурсов, Шор ответил отрицательно. Он пояснил, что за последние годы цены на газ взлетели в разы.

«Это цена дружбы с Европой, которую граждане платят из своего кармана. По сути, граждане оплачивают из своего кармана прихоть действующего режима. А это действительно огромные суммы денег для людей, непосильные на сегодняшний день», — добавил политик.

До этого Шор заявил, что терпению народа Молдавии приходит конец, несмотря на жесткое противодействие властей любым формам протеста. По словам политика, когда точка кипения будет достигнута, ни полиция, ни армия не смогут удержать ситуацию под контролем.

Ранее сообщалось, что Молдавия закупает в четыре раза дороже российский газ через посредников в ЕС.

