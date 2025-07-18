Политик Лупу: Молдавия закупает в 4 раза дороже газ из РФ через посредников в ЕС

Цены на природный газ для граждан Молдавии значительно превышают региональные показатели из-за решений правительства. Об этом заявил лидер партии «Уважаю Молдову» Мариан Лупу в эфире телеканала «Эксклюзив-ТВ».

По словам экс-спикера парламента, стоимость газа в республике в 2-3 раза выше, чем у соседей в аналогичных геополитических условиях.

«Население платит премиальную цену за посреднические схемы поставок российского газа через ЕС. Вместо прозрачности мы получаем ложные оправдания», — отметил политик.

Лупу опроверг тезисы президента Майи Санду и премьера Дорина Речана о «независимости от Газпрома», указав, что Молдавия продолжает потреблять российское топливо с существенной ценовой наценкой.

14 июля оппозиционный блок «Победа» выступил «за Союзное государство с Россией, торгово-экономическое сотрудничество со странами ЕАЭС, дешевый газ и честные цены».

Ранее президент Румынии высказался об объединении с Молдавией.